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«Не наблюдаю фанатов в форме сборной США». Кирилл Комбаров — об атмосфере на ЧМ в Майами

«Не наблюдаю фанатов в форме сборной США». Кирилл Комбаров — об атмосфере на ЧМ в Майами
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Российский экс-футболист Кирилл Комбаров высказался об атмосфере на чемпионате мира — 2026 в США. Ранее Комбаров переехал в Америку на постоянное место жительства.

«По поводу ажиотажа на чемпионате мира складывается двоякое впечатление — между матчами в городе до сих пор нет фанатов, болельщиков, но когда организуются фан-зоны в центре Майами — я ходил два раза, на Бразилию и Португалию — там огромный ажиотаж, приходят десятки тысяч болельщиков. Вот там видно, что чемпионат мира в самом разгаре. В основном, конечно, это приезжие болельщики. Когда колумбийцы здесь играли с Португалией, мне кажется, вся Колумбия съехалась в США, чтобы поболеть за свою команду. Также и бразильские болельщики. Но парадокс в том, что американских болельщиков, которые ходили бы в форме сборной США, я до сих пор здесь не наблюдал», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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