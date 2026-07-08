«Не наблюдаю фанатов в форме сборной США». Кирилл Комбаров — об атмосфере на ЧМ в Майами

Российский экс-футболист Кирилл Комбаров высказался об атмосфере на чемпионате мира — 2026 в США. Ранее Комбаров переехал в Америку на постоянное место жительства.

«По поводу ажиотажа на чемпионате мира складывается двоякое впечатление — между матчами в городе до сих пор нет фанатов, болельщиков, но когда организуются фан-зоны в центре Майами — я ходил два раза, на Бразилию и Португалию — там огромный ажиотаж, приходят десятки тысяч болельщиков. Вот там видно, что чемпионат мира в самом разгаре. В основном, конечно, это приезжие болельщики. Когда колумбийцы здесь играли с Португалией, мне кажется, вся Колумбия съехалась в США, чтобы поболеть за свою команду. Также и бразильские болельщики. Но парадокс в том, что американских болельщиков, которые ходили бы в форме сборной США, я до сих пор здесь не наблюдал», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.