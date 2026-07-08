ФИФА начала расследование расистских оскорблений в адрес стримера IShowSpeed

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла расследование по факту расистского поведения болельщиков на матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Кабо-Верде. Целью оскорблений стал американский стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс-младший), находившийся на трибунах стадиона, сообщает BBC.

Группа аргентинских фанатов выкрикивала расистские оскорбления в адрес блогера. Также зафиксирован случай, когда один из болельщиков имитировал движения обезьяны, глядя на стримера в прямом эфире.

ФИФА изучает видеозаписи и свидетельские показания для установления личностей нарушителей. Совместно с правоохранительными органами к виновным будут применены дисциплинарные меры, включая запрет на посещение стадионов.