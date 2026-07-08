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ФИФА начала расследование расистских оскорблений в адрес стримера IShowSpeed

ФИФА начала расследование расистских оскорблений в адрес стримера IShowSpeed
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Международная федерация футбола (ФИФА) открыла расследование по факту расистского поведения болельщиков на матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Кабо-Верде. Целью оскорблений стал американский стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс-младший), находившийся на трибунах стадиона, сообщает BBC.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Группа аргентинских фанатов выкрикивала расистские оскорбления в адрес блогера. Также зафиксирован случай, когда один из болельщиков имитировал движения обезьяны, глядя на стримера в прямом эфире.

ФИФА изучает видеозаписи и свидетельские показания для установления личностей нарушителей. Совместно с правоохранительными органами к виновным будут применены дисциплинарные меры, включая запрет на посещение стадионов.

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