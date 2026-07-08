«Зенит» — «Нефтчи»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 8 июля, санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан). Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее «Зенит» провёл товарищеский матч с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП». Встреча завершилась вничью — 1:1.

12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Игра также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.