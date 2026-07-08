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Главное с ЧМ-2026 на 8 июля: претензии Египта, возможный допуск России, ренессанс Месси

Главное с ЧМ-2026 на 8 июля: претензии Египта, возможный допуск России, ренессанс Месси
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Лионель Месси переживает вторую молодость, сборная Египта возмущена после поражения от Аргентины, определился полный состав участников четвертьфинала ЧМ.

Главное с ЧМ-2026 на 7 июля:

  1. Сборная Аргентины пробилась в 1/4 финала ЧМ, уступая Египту по ходу матча со счётом 0:2.
  2. Швейцария выбила Колумбию с ЧМ-2026, всё решилось в серии пенальти.
  3. Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026.
  4. Месси признан лучшим игроком матча, в котором Аргентина одолела Египет, уступая в два мяча.
  5. Игрок сборной Египта Мостафа Зико назвал победу Аргентины подстроенной заранее.
  6. Тренер Египта обвинил ФИФА после проигрыша Аргентине: «Они не хотят, чтобы Месси вылетел».
  7. ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК.
  8. Месси высказался после победы сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ.
  9. Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ с Аргентиной.
  10. Инфантино обрушился с критикой на сенатора Парагвая, которая угрожает Мбаппе судом.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут. Сегодня, 8 июля, первый день на ЧМ-2026 без матчей. Команды готовятся к четвертьфиналам.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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