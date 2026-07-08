Главное с ЧМ-2026 на 8 июля: претензии Египта, возможный допуск России, ренессанс Месси
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Лионель Месси переживает вторую молодость, сборная Египта возмущена после поражения от Аргентины, определился полный состав участников четвертьфинала ЧМ.
Главное с ЧМ-2026 на 7 июля:
- Сборная Аргентины пробилась в 1/4 финала ЧМ, уступая Египту по ходу матча со счётом 0:2.
- Швейцария выбила Колумбию с ЧМ-2026, всё решилось в серии пенальти.
- Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026.
- Месси признан лучшим игроком матча, в котором Аргентина одолела Египет, уступая в два мяча.
- Игрок сборной Египта Мостафа Зико назвал победу Аргентины подстроенной заранее.
- Тренер Египта обвинил ФИФА после проигрыша Аргентине: «Они не хотят, чтобы Месси вылетел».
- ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК.
- Месси высказался после победы сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ.
- Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ с Аргентиной.
- Инфантино обрушился с критикой на сенатора Парагвая, которая угрожает Мбаппе судом.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут. Сегодня, 8 июля, первый день на ЧМ-2026 без матчей. Команды готовятся к четвертьфиналам.
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