Главное с ЧМ-2026 на 8 июля: претензии Египта, возможный допуск России, ренессанс Месси

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Лионель Месси переживает вторую молодость, сборная Египта возмущена после поражения от Аргентины, определился полный состав участников четвертьфинала ЧМ.

Главное с ЧМ-2026 на 7 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут. Сегодня, 8 июля, первый день на ЧМ-2026 без матчей. Команды готовятся к четвертьфиналам.