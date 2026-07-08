«Лучший во все времена». Хуан Муссо — о скромности Месси

Вратарь сборной Аргентины Хуан Муссо опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый капитану национальной команды Лионелю Месси. Сборная Аргентины добилась победы в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Египтом (3:2).

«Когда мой внук Алессандро однажды спросит меня, что означает скромность, буду много говорить ему о тебе… Лучший во все времена!» — написал Муссо на своей странице в социальной сети.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины встретится со Швейцарией на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, в воскресенье, 12 июля, в 4:00 мск. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.