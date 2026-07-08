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«Лучший во все времена». Хуан Муссо — о скромности Месси

«Лучший во все времена». Хуан Муссо — о скромности Месси
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Вратарь сборной Аргентины Хуан Муссо опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый капитану национальной команды Лионелю Месси. Сборная Аргентины добилась победы в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Египтом (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Когда мой внук Алессандро однажды спросит меня, что означает скромность, буду много говорить ему о тебе… Лучший во все времена!» — написал Муссо на своей странице в социальной сети.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины встретится со Швейцарией на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, в воскресенье, 12 июля, в 4:00 мск. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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