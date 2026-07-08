Пирс Морган иронично прокомментировал промахи Месси во время исполнения пенальти

Британский телеведущий Пирс Морган с иронией отреагировал на новость, что звёздный капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать четыре пенальти за время участия в чемпионатах мира.

«Как я уже говорил — GOAT («величайший всех времён». — Прим. «Чемпионата»), — написал он в социальной сети Х.

Напомним, Месси не смог забить с пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Египта (3:2), став первым футболистом в истории, который дважды не реализовал 11-метровые удары в рамках одного первенства планеты. Во втором тайме футболист отметился голом и результативной передачей, что помогло Аргентине победить и пройти в следующий раунд плей-офф.

Ранее нападающий не забил с пенальти в матче группового этапа с Австрией (2:0). Также реализовать 11-метровый не удалось во встречах с Исландией (ЧМ-2018) и Польшей (ЧМ-2022).