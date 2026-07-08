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Телеведущий Пирс Морган отреагировал на новость о том, что капитан Аргентины Месси четыре раза не забивал с пенальти на ЧМ.

Пирс Морган иронично прокомментировал промахи Месси во время исполнения пенальти
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Британский телеведущий Пирс Морган с иронией отреагировал на новость, что звёздный капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать четыре пенальти за время участия в чемпионатах мира.

«Как я уже говорил — GOAT («величайший всех времён». — Прим. «Чемпионата»), — написал он в социальной сети Х.

Напомним, Месси не смог забить с пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Египта (3:2), став первым футболистом в истории, который дважды не реализовал 11-метровые удары в рамках одного первенства планеты. Во втором тайме футболист отметился голом и результативной передачей, что помогло Аргентине победить и пройти в следующий раунд плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Ранее нападающий не забил с пенальти в матче группового этапа с Австрией (2:0). Также реализовать 11-метровый не удалось во встречах с Исландией (ЧМ-2018) и Польшей (ЧМ-2022).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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