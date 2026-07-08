Юпамекано поддержал Мбаппе после расистских оскорблений

Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано на пресс-конференции прокомментировал расистские оскорбления в адрес нападающего Килиана Мбаппе.

«Надо продолжать бороться против расистов. Недопустимо говорить такие вещи. Надеюсь, для этого человека наступят последствия. Мбаппе, несмотря ни на что, остается очень сосредоточенным. Мы всем сердцем с Килианом», — заявил Юпамекано.

Напомним, ранее сенатор из Парагвая Селеста Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление.