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Юпамекано поддержал Мбаппе после расистских оскорблений

Юпамекано поддержал Мбаппе после расистских оскорблений
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Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано на пресс-конференции прокомментировал расистские оскорбления в адрес нападающего Килиана Мбаппе.

«Надо продолжать бороться против расистов. Недопустимо говорить такие вещи. Надеюсь, для этого человека наступят последствия. Мбаппе, несмотря ни на что, остается очень сосредоточенным. Мы всем сердцем с Килианом», — заявил Юпамекано.

Напомним, ранее сенатор из Парагвая Селеста Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    
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