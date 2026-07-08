Салах оценит предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС
Поделиться
Нападающий Мохамед Салах, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля», намерен проанализировать имеющиеся варианты продолжения карьеры. Интерес к 34-летнему египтянину проявляют клубы из Саудовской Про-Лиги и МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Салах провёл девять сезонов в составе «Ливерпуля», выиграв с командой Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне египтянин провёл 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Сборная Египта завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив Аргентине в 1/8 финала со счётом 2:3.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15' 0:2 Зико – 67' 1:2 Ромеро – 79' 2:2 Месси – 83' 3:2 Фернандес – 90+2'
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2026
-
11:03
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:19
-
09:00
-
08:38
-
08:35
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
08:18
-
08:04
-
08:00
-
08:00
-
07:46
-
07:31
-
07:29
-
07:19
-
07:13
-
07:08
-
06:58