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Салах оценит предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС

Салах оценит предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС
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Нападающий Мохамед Салах, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля», намерен проанализировать имеющиеся варианты продолжения карьеры. Интерес к 34-летнему египтянину проявляют клубы из Саудовской Про-Лиги и МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Салах провёл девять сезонов в составе «Ливерпуля», выиграв с командой Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне египтянин провёл 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Сборная Египта завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив Аргентине в 1/8 финала со счётом 2:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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