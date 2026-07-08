Салах оценит предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС

Нападающий Мохамед Салах, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля», намерен проанализировать имеющиеся варианты продолжения карьеры. Интерес к 34-летнему египтянину проявляют клубы из Саудовской Про-Лиги и МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Салах провёл девять сезонов в составе «Ливерпуля», выиграв с командой Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне египтянин провёл 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Сборная Египта завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив Аргентине в 1/8 финала со счётом 2:3.