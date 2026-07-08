Кирилл Комбаров оценил организацию матчей чемпионата мира в США

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров поделился мнением об организации чемпионата мира — 2026.

«Не скажу, что с организацией на все 100% в порядке. Но и не могу сказать, что плохо. Когда мы ездили как раз с Аршавиным, я опоздал на матч из-за того, что организация была не очень понятная для меня. Может быть, надо было пораньше приехать, а мы к самому началу подъехали, не могли найти парковку. Улицы перекрывали, полиция отправляла в разные стороны. В итоге минут 40 пытался объехать с другой стороны стадиона, чтобы припарковаться. Организацию оцениваю на 60-65%, могло быть намного лучше», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.