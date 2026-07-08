Кирилл Комбаров: футбол в США уже обгоняет НХЛ по популярности

Российский экс-футболист Кирилл Комбаров, которые переехал в США, сравнил популярность футбола и хоккея в Америке.

— Есть какая-то реакция в городе на вылет США с чемпионата мира?

— Дело в том, что футбол для американцев не спорт номер один, поэтому к нему они относятся спокойно. Никакой реакции я пока не вижу. Но насколько я знаю, футбол здесь набирает огромную популярность, растёт огромными темпами. Мне кажется, он уже обогнал НХЛ по популярности, в определённых штатах уж точно. А в Майами тем более — это латиноамериканский штат. Тут практически все мальчики занимаются футболом», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.