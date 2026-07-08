Сёрлот был недоволен заменой в матче с Бразилией — Daily Mail

Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот недоволен заменой после первого тайма в матче с национальной командой Бразилии в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, Сёрлот, который обычно играет на позиции центрфорварда, был вынужден сместиться на фланг, чтобы освободить место для звёздного нападающего Эрлинга Холанда.

«Я был зол на Столе Сольбаккена (главного тренера сборной Норвегии. — Прим. «Чемпионата»). После матча мы поговорили, сейчас у нас всё в порядке. Но в тот момент я совершенно не понимал этого решения», — приводит слова Сёрлота Daily Mail.

Позже Сольбаккен объяснил замены тем, что «ход игры требовал футболистов другого типа».

В 1/4 финала Норвегии предстоит сыграть с Англией. Матч состоится 12 июля, начало — в 00:00 мск.