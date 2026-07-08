Пляж в Хихоне назвали в честь Луиса Энрике

На родине главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике, в городе Хихон, его именем назвали городской пляж. Церемония открытия памятной таблички стала для испанского специалиста эмоциональным моментом.

«На этой табличке вижу не своё имя, а имена моих родителей, которые оставили всё, чтобы приехать в Хихон. Они покинули родной город, чтобы приехать сюда. Они были, есть и всегда будут для меня примером», — цитирует Луиса Энрике L’Équipe.

Луис Энрике, будучи игроком, выступал за хихонский «Спортинг», а также за «Реал» Мадрид и «Барселону». В составе сборной Испании он стал олимпийским чемпионом (1992). В качестве тренера выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» и дважды с «ПСЖ». Пляж, носящий его имя, находится в районе, где прошло детство тренера.