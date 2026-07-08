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Сима Сусо переходит в «Аугсбург» — Флориан Плеттенберг

Сима Сусо переходит в «Аугсбург» — Флориан Плеттенберг
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Полузащитник «Фортуны» из Дюссельдорфа Сима Сусо продолжит карьеру в «Аугсбурге». Клубы достигли полного соглашения о трансфере 21-летнего футболиста, сообщает Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Сумма сделки составит € 1,6 млн. Игроку сборной Германии U20 осталось пройти медицинский осмотр для завершения перехода. Контракт будет рассчитан до 2031 года. В «Аугсбурге» видят огромный потенциал в универсальном полузащитнике.

В минувшем сезоне-2025/2026 Сима Сусо принял участие в 29 матчах во всех турнирах и забил один мяч. Действующий контракт с «Фортуной» рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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