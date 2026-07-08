ФБР расследует дело о финансовых операциях Аргентинской федерации футбола в США — источник

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США расследуют дело о финансовых махинациях в Аргентинской футбольной ассоциации (АФА). Об этом сообщает издание La Nacion.

По информации источника, на фоне чемпионата мира — 2026, проходящего в США, агенты ФБР пытаются установить, каким образом АФА осуществляла деятельность в Штатах, как через американскую финансовую систему проходили сотни миллионов долларов, могли ли некоторые из этих операций содержать признаки преступлений, подпадающих под юрисдикцию страны.

Согласно документам, предоставленным La Nacion, аргентинский бизнесмен Хавьер Фарони и его супруга Эрика Джиллетт перевели через счета в пяти американских банках не менее $ 260 млн, принадлежавших ассоциации. Среди получателей есть компании, которые, как отмечается, не предоставляли очевидных услуг.

Интерес американских властей к финансовой деятельности АФА возник ещё в сентябре 2024 года. В 2025-м в Штатах началась предварительная проверка.