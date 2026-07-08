Гехи — о матче с Холандом на ЧМ-2026: будет весело

Защитник сборной Англии Марк Гехи поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира 2026 года с Норвегией, где ему предстоит сыграть против партнёра по «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Будет весело! Знаю, что он будет готов на все 100. Это серьёзный вызов, но здорово увидеть знакомые лица и сделать всё возможное для победы», — приводит слова Гехи издание The Sun.

Форвард норвежцев на текущем турнире забил уже семь мячей в четырёх встречах, включая дубль в ворота сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. ЧМ-2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.