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Гехи — о матче с Холандом на ЧМ-2026: будет весело

Гехи — о матче с Холандом на ЧМ-2026: будет весело
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Защитник сборной Англии Марк Гехи поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира 2026 года с Норвегией, где ему предстоит сыграть против партнёра по «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет весело! Знаю, что он будет готов на все 100. Это серьёзный вызов, но здорово увидеть знакомые лица и сделать всё возможное для победы», — приводит слова Гехи издание The Sun.

Форвард норвежцев на текущем турнире забил уже семь мячей в четырёх встречах, включая дубль в ворота сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. ЧМ-2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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