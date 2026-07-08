Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александар Станкович про переход в «Интер»: отец, вероятно, счастлив больше меня

Александар Станкович про переход в «Интер»: отец, вероятно, счастлив больше меня
Комментарии

Полузащитник «Интера» Александар Станкович высказался о возвращении в миланский клуб, воспитанником которого он является. 20-летний футболист перешёл в итальянскую команду из «Брюгге» за € 23 млн.

«Трудно описать словами. Я начал заниматься футболом именно ради «Интера», мечтал выйти на «Сан-Сиро». До сих пор не могу до конца осознать произошедшее. Период в Бельгии стал отличным опытом — я прибавил и на поле, и за его пределами. «Брюгге» — прекрасный клуб, где серьёзно работают над развитием молодых игроков, я им очень признателен. Отец, наверное, счастлив даже сильнее меня, как и мама с братьями. Для нашей семьи, где все поддерживают «Интер», где отец выступал и брал трофеи с этим клубом, это настоящее исполнение желания. Все рады, уверен, он мной гордится», — цитирует Станковича пресс-служба «Интера».

Александар — сын экс-наставника «Спартака» Деяна Станковича, который в статусе игрока пять раз выигрывал Серию А и побеждал в Лиге чемпионов в футболке «Интера».

Материалы по теме
Фото
«Интер» представил Станковича-младшего в качестве новичка клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android