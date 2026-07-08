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Анатолий Бышовец: я видел Пеле, Марадону и Круиффа, но Месси стоит особняком

Анатолий Бышовец: я видел Пеле, Марадону и Круиффа, но Месси стоит особняком
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Отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о легендарном аргентинском футболисте Лионеле Месси.

«Природа так распределила людей по физическим и психологическим качествам на атлантов и лилипутов. Преимущество исторически у людей маленького роста. Для выживания было необходимо проделывать огромные усилия, как и для Месси переезд из Аргентины в Испанию, его замкнутость в академии «Барселоны» — это большие трудности. Но всё это закаляло характер, была цель. Это видно и по нравственности Месси, по его семье, эмоциональности. Он многое преодолел за счёт силы воли. Роналду — пример, когда человеку дано всё: внешность, физические качества, успех. Образ человека без слабостей. И сейчас уходит проигравшим, второй — победителем.

Матч с Египтом складывался очень неудачно для Аргентины и даже в частности для Месси, который мог не забить очередной пенальти. Он мог надломиться, но вся его история связана с преодолением. На моей памяти был Пеле, я встречался с Марадоной, Круиффом, Бекенбауэром. Но Месси стоит особняком, я ставлю его выше остальных в том числе потому, что он отвечает сегодняшним требованиям: универсальность, влияние на игру команды, а в самых сложных ситуациях у него всегда есть несколько адресатов для передачи», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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