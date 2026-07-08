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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо и наставник «Фулхэма» Альваро Арбелоа начнут путь в АПЛ матчем друг с другом.

Алонсо и Арбелоа дебютируют в АПЛ в матче друг с другом
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо и наставник «Фулхэма» Альваро Арбелоа начнут путь в английской Премьер-лиге матчем своих команд друг с другом.

Согласно расписанию сезона-2026/2027, «дачники» примут «синих» в заключительной встрече 1-го тура, которая пройдёт 24 августа на стадионе «Крейвен Коттедж». Для обоих тренеров этот матч станет дебютным в АПЛ: Алонсо официально возглавил «Челси» 17 мая, а о назначении Арбелоа объявили сегодня, 8 июля. Ранее оба специалиста работали в мадридском «Реале».

В минувшем сезоне «Челси» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Фулхэм» расположился следом, став 11-м.

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