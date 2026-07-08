Глава Португальской футбольной федерации может представить нового тренера до конца недели

Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса высказался о поисках нового главного тренера для национальной команды после вылета с чемпионата мира — 2026. Накануне сборная Португалии вернулась в Лиссабон, ранее в 1/8 финала первенства планеты она уступила Испании (0:1). Роберто Мартинес уже объявил о своём уходе с поста.

«Прекрасно понимали, чего ждал португальский народ, и результат на этом чемпионате мира оказался гораздо ниже того, на что мы рассчитывали. Профиль нового тренера уже определён. Это должен быть человек, который отлично знает португальский футбол и разделяет стремление федерации к победам. Лично займусь этим вопросом и рассчитываю, что конкретные новости появятся до конца недели», — приводит слова Проэнсы издание Expresso.