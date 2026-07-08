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«Фенербахче» согласовал с «Марселем» трансфер Гринвуда за € 45+5 млн — Fanatik

«Фенербахче» согласовал с «Марселем» трансфер Гринвуда за € 45+5 млн — Fanatik
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«Фенербахче» достиг договорённости с «Марселем» о переходе нападающего Мэйсона Гринвуда. Сумма сделки составит € 45 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в виде бонусов, сообщает Fanatik.

По данным источника, основная часть трансферной стоимости будет выплачена французскому клубу в рассрочку. С 23‑летним англичанином согласован четырёхлетний контракт с ежегодной зарплатой в € 11 млн. Ожидается, что футболист прибудет в Стамбул до конца недели для подписания соглашения, после чего сразу отправится на тренировочный сбор команды в Австрию.

Гринвуд перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

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