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Комбаров: можно было встретиться с Роберто Карлосом в США, вспомнить его время в России

Комбаров: можно было встретиться с Роберто Карлосом в США, вспомнить его время в России
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Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, который переехал в США, рассказал, кого из звёзд футбола мог встретить в США.

— Вы рассказывали про встречу с Роналдиньо в США. Кого-то ещё встречали?
— Нет, больше никого. У Роберто Карлоса было организованное мероприятие в фан-зоне, можно было бы, конечно, туда поехать. Он играл в России, [можно было бы] вспомнить с ним те времена, наверняка он всё помнит, это было хорошее время для него. Но я не поехал. Из тех, к кому бы мы с детьми подошли за автографами, вряд ли бы [кого-то] встретили в городе, потому что они участвуют в чемпионате мира, а я автографы не коллекционирую, — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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