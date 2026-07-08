«Эвертон» интересуется защитником «Тоттенхэма» Джедом Спенсом — TEAMtalk

«Эвертон» включил крайнего защитника «Тоттенхэм Хотспур» Джеда Спенса в шорт-лист своих трансферных целей на летнее окно, сообщает TEAMtalk.

«Тоттенхэм» готов продать 25-летнего футболиста, если за него предложат около £ 25 млн (€ 29 млн). При этом интерес к игроку проявляют ещё несколько клубов английской Премьер-лиги.

В сезоне-2025/2026 Джед Спенс принял участие в 44 матчах во всех турнирах и заработал пять жёлтых карточек. Действующий контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.