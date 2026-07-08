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Дейли Блинд вернулся в «Аякс»

Дейли Блинд вернулся в «Аякс»
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Амстердамский «Аякс» объявил о возвращении защитника Дейли Блинда. 36‑летний футболист подписал контракт до 30 июня 2027 года и присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из «Жироны», сообщается на официальном сайте «Аякса».

Это уже четвёртый приход Блинда в амстердамский клуб. Впервые он оказался в системе «Аякса» в девятилетнем возрасте и дебютировал за основную команду в 2008 году. Второй период начался после возвращения из аренды в «Гронингене» в 2010‑м, третий — в 2018‑м после перехода из «Манчестер Юнайтед». Сейчас защитник вновь подписал контракт с родным клубом.

«Здорово приветствовать Дейли снова в клубе, где всё для него начиналось. Он привносит опыт и спокойствие, эти качества могут помочь команде немедленно. Для нас это логичный шаг, потому что человек с его прошлым и характером идеально вписывается в то, что мы хотим строить», — цитирует пресс‑служба «Аякса» спортивного директора Йорди Круиффа.

Блинд семь раз становился чемпионом Нидерландов, дважды выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок. Всего за основной состав «Аякса» он провёл 333 матча и забил 13 голов. Защитник также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Баварию» и «Жирону», где под руководством нынешнего тренера «Аякса» Мичела Санчеса провёл 102 матча в стартовом составе из 108 возможных.

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