Илья Кутепов назначен главным тренером «Народной команды»

Известный российский экс-футболист Илья Кутепов назначен на пост главного тренера «Народной команды» — медиаклуба, созданного болельщиками «Спартака». О назначении Кутепова сообщает телеграм-канале «Народной команды».

«Илья Кутепов — главный тренер «Народной». Экс-игрок сборной России возвращается в клуб и займёт новую для себя и важную должность! Кутепов в прошлом году играл за «Народную» и цементировал оборону в Кубке лиги, а теперь будет рулить игрой нашей команды с бровки. Илья провел больше сотни матчей за «Спартак» и становился чемпионом России, так что победного опыта точно хватит. Добро пожаловать!» — написала пресс-служба медиаклуба.