В Кордове прошли беспорядки после победы Аргентины в матче ЧМ-2026

В Кордове произошла серия беспорядков на фоне празднований победы сборной Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Египтом (3:2). Об этом сообщает издание La Nacion.

По информации источника, беспорядки вспыхнули около торгового центра. Полиция провинции Кордова сообщила о 42 задержанных.

Следом в городе был разграблен ювелирный магазин. Злоумышленники забросали стеклянную дверь камнями и петардами, после чего проникли внутрь магазина и похитили выставленные в витрине украшения. Отмечается, что грабители действовали практически беспрепятственно, поскольку в этот момент основные силы полиции были заняты происшествием возле торгового центра. По делу о грабеже задержали трёх человек в возрасте 16, 20 и 22 лет. Известно, что один полицейский получил ранения.

Напомним, Аргентина перевернула ход матча с Египтом и забила три мяча в конце второго тайма. Это позволило команде выйти в 1/4 финала. Теперь подопечные Лионеля Склони встретятся со сборной Швейцарии.