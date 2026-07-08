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В Кордове произошла серия беспорядков на фоне празднований победы сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом.

В Кордове прошли беспорядки после победы Аргентины в матче ЧМ-2026
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В Кордове произошла серия беспорядков на фоне празднований победы сборной Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Египтом (3:2). Об этом сообщает издание La Nacion.

По информации источника, беспорядки вспыхнули около торгового центра. Полиция провинции Кордова сообщила о 42 задержанных.

Следом в городе был разграблен ювелирный магазин. Злоумышленники забросали стеклянную дверь камнями и петардами, после чего проникли внутрь магазина и похитили выставленные в витрине украшения. Отмечается, что грабители действовали практически беспрепятственно, поскольку в этот момент основные силы полиции были заняты происшествием возле торгового центра. По делу о грабеже задержали трёх человек в возрасте 16, 20 и 22 лет. Известно, что один полицейский получил ранения.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Напомним, Аргентина перевернула ход матча с Египтом и забила три мяча в конце второго тайма. Это позволило команде выйти в 1/4 финала. Теперь подопечные Лионеля Склони встретятся со сборной Швейцарии.

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