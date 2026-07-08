Экс-игрок «Барселоны» Глеб: Месси — невероятный, гениальнейший футболист. Он недосягаем!

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.

«Получаю удовольствие от игры Месси. То, что он творит… Гениальнейший футболист в истории, в свои годы лучший на чемпионате мира! Как он анализирует, движется по полю, ищет слабые стороны соперника… Невероятный футболист! Так здорово, что мне удалось поиграть с ним в одной команде.

Роналду для меня тоже великий футболист. Он — звезда с невероятными успехами и достижениями. Но Лео просто не с этой планеты, даже сравнивать тяжело. Он недосягаем», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.