Джоркаефф — об игре Бразилии: смотреть на это — тошнота

Бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал игру сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Южноамериканцы уступили со счётом 1:2 и завершили выступление на турнире.

«Ты смотрел Бразилия — Норвегия? Тебя тошнит, когда смотришь на эту Бразилию. Приходит Неймар, 35 лет — он уже пять лет как не играет, а именно в концовке что-то создаёт. Но где остальные? Где бразильские технари? Ты не продашь мне Пакета или кого-то ещё. Честно говоря, это абсурд. Когда я говорю о качестве, речь просто о контроле. Эндрик пробросил мяч, вышел один перед вратарём… Будь на его месте Роналдо Феномен — он бы сломал вратарю поясницу и только потом завершил бы момент», — цитирует Джоркаеффа RMC Sport.

Норвегия вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Англии. Бразилия завершила участие в турнире на стадии 1/8 финала.