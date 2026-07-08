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Джоркаефф — об игре Бразилии: смотреть на это — тошнота

Джоркаефф — об игре Бразилии: смотреть на это — тошнота
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Бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал игру сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Южноамериканцы уступили со счётом 1:2 и завершили выступление на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Ты смотрел Бразилия — Норвегия? Тебя тошнит, когда смотришь на эту Бразилию. Приходит Неймар, 35 лет — он уже пять лет как не играет, а именно в концовке что-то создаёт. Но где остальные? Где бразильские технари? Ты не продашь мне Пакета или кого-то ещё. Честно говоря, это абсурд. Когда я говорю о качестве, речь просто о контроле. Эндрик пробросил мяч, вышел один перед вратарём… Будь на его месте Роналдо Феномен — он бы сломал вратарю поясницу и только потом завершил бы момент», — цитирует Джоркаеффа RMC Sport.

Норвегия вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Англии. Бразилия завершила участие в турнире на стадии 1/8 финала.

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