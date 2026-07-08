Стали известны имена комментаторов матчей 1/4 финала чемпионата мира — 2026

Телеграм-канал «Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на матчах четвертьфинала чемпионата мира — 2026. Игры данной стадии пройдут с 9 по 12 июля. Комментировать встречи будут Александр Неценко, Константин Генич, Станислав Минин и Роман Нагучев.

9 июля

22:40. Франция — Марокко (Неценко).

10 июля

21:00. Испания — Бельгия (Генич).

11 июля

23:00. Норвегия — Англия (Минин).

12 июля

03:40. Аргентина — Швейцария (Нагучев).

Время начала матчей московское.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.