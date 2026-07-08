«Никакой агонии!» Шнякин рассказал, что его впечатлило в матче Аргентины и Египта на ЧМ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по итогам матча сборных Египта и Аргентины в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. До 79-й минуты египтяне вели со счётом 2:0. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал победу аргентинцев — 3:2.

«Знаете, что особенно впечатлило? Да, задёргались, ускорили, начали играть в касание, задавили, но… Никакой агонии! Без крайностей, без грубости и конвульсий в борьбе. Великий характер. Чемпионский. Под сильнейшим впечатлением от этого камбэка», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.