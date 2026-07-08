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«Никакой агонии!» Шнякин рассказал, что его впечатлило в матче Аргентины и Египта на ЧМ

«Никакой агонии!» Шнякин рассказал, что его впечатлило в матче Аргентины и Египта на ЧМ
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по итогам матча сборных Египта и Аргентины в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. До 79-й минуты египтяне вели со счётом 2:0. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал победу аргентинцев — 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Знаете, что особенно впечатлило? Да, задёргались, ускорили, начали играть в касание, задавили, но… Никакой агонии! Без крайностей, без грубости и конвульсий в борьбе. Великий характер. Чемпионский. Под сильнейшим впечатлением от этого камбэка», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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