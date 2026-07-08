Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фалькао — о вылете Колумбии: наш футбол не может продолжать поощрять бездельников

Фалькао — о вылете Колумбии: наш футбол не может продолжать поощрять бездельников
Комментарии

Бывший нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао подверг резкой критике структуру колумбийского футбола после поражения национальной команды от Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, в серии швейцарцы выиграли 4:3. Форвард назвал отсутствие соревновательности во внутренних турнирах главной причиной таких результатов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

«Обидно за те возможности, которые у нас были — мы не смогли их реализовать. На этой стадии соперник такого уровня ошибок не прощает, именно 11-метровые, как и много раз до этого, подрезали нашей команде крылья. Нам определённо нужно работать над этим в футболе, в клубах, в сборной. Но так не может продолжаться: это позор, что у нас нет категории C, позор, что в футболе нет конкуренции, что поощряется посредственность и безделье. Клубы не вкладываются, потому что знают, что не вылетят в дивизион C. Команды с бюджетами уровня Примеры платят игрокам гроши, единственное, что это порождает — посредственность среди самих футболистов, которые знают, что ничего не случится, если они финишируют последними. Наш футбол не может продолжать поощрять бездельников и посредственность», — цитирует Фалькао Mundo Deportivo.

Фалькао является лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии (36 голов).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Александр Гришин: колумбийцы закроют Месси, финал ЧМ-2026 будет Франция — Колумбия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android