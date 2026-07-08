Фалькао — о вылете Колумбии: наш футбол не может продолжать поощрять бездельников

Бывший нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао подверг резкой критике структуру колумбийского футбола после поражения национальной команды от Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, в серии швейцарцы выиграли 4:3. Форвард назвал отсутствие соревновательности во внутренних турнирах главной причиной таких результатов.

«Обидно за те возможности, которые у нас были — мы не смогли их реализовать. На этой стадии соперник такого уровня ошибок не прощает, именно 11-метровые, как и много раз до этого, подрезали нашей команде крылья. Нам определённо нужно работать над этим в футболе, в клубах, в сборной. Но так не может продолжаться: это позор, что у нас нет категории C, позор, что в футболе нет конкуренции, что поощряется посредственность и безделье. Клубы не вкладываются, потому что знают, что не вылетят в дивизион C. Команды с бюджетами уровня Примеры платят игрокам гроши, единственное, что это порождает — посредственность среди самих футболистов, которые знают, что ничего не случится, если они финишируют последними. Наш футбол не может продолжать поощрять бездельников и посредственность», — цитирует Фалькао Mundo Deportivo.

Фалькао является лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии (36 голов).