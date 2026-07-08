Александр Глеб: на ЧМ-2026 убедительно смотрится только Франция — странный турнир

Известный белорусский экс-футболист Александр Глеб выделил лучшую команду на ЧМ-2026.

«Убедительно на этом чемпионате мира смотрится только сборная Франции, они лидеры этого турнира. Остальные примерно равны, у каждой команды есть свои плюсы и минусы. Сложно предположить даже, какие команды выйдут в финал, уж тем более очень трудно предсказать победителя. Этот чемпионат мира вообще какой-то странный. Ту же Испанию многие ставили одним из фаворитов, но она играет не так ярко, не сильно лучше соперников. Но ещё выделил бы норвежцев. Понимал, что это очень добротная и грамотная команда с классными исполнителями, но не думал, что они зайдут так далеко», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.