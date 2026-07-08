ФИФА и УЕФА не рассматривают допуск России в ближайшее время — The Telegraph

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют допускать сборную России и российские клубы до международных турниров. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, основная причина заключается в том, что представители многих стран будут бойкотировать матчи с участием российских команд.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с 12 октября 2023 года. На фоне этого появилась информация о возможном допуске со стороны ФИФА и УЕФА.