Венгер считает, что только одна сборная может помешать Франции выиграть ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2026.

«Франция выиграет чемпионат мира. Знаю, вы скажете: «Конечно, ты так говоришь, потому что француз». Но если анализировать этот чемпионат мира, поезд идёт с определённой скоростью, вы должны быть способны в него запрыгнуть. Например, азиатские команды вылетели, потому что не справились с интенсивностью и темпом матчей. Им не хватило технического оснащения для конкуренции.

Главный вопрос для меня — это Испания. Если кто-то и способен сейчас обыграть Францию, я бы назвал Испанию, потому что их технический уровень выше, чем у Франции», — приводит слова Венгера издание Mirror.