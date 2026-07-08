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Мюллер: Клопп — это не просто тренер, он умеет выстраивать структуру и организацию

Мюллер: Клопп — это не просто тренер, он умеет выстраивать структуру и организацию
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Бывший полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал решение Немецкого футбольного союза (DFB) назначить Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды. По мнению экс-игрока «Баварии», его бывший наставник способен привнести системные изменения, выходящие за рамки чисто тренерской работы.

«Выбор в пользу Юргена интересный, потому что он не просто тренер или человек, который был успешным тренером. В своей нынешней роли в Red Bull он также участвует в построении структур и организационных процессов. Речь не просто о том, чтобы привести нового тренера, который напишет фамилии на тактической доске, речь о том, чтобы создать правильные структуры, благодаря которым необходимые изменения действительно можно будет осуществить. Когда работал менеджером в Англии, ты гораздо больше, чем просто тренер. Ты вовлечён в совершенно иные процессы и способы мышления, которые выходят далеко за пределы самой работы», — цитирует Мюллера Magenta TV.

Мюллер — чемпион мира 2014 года, рекордсмен «Баварии» по количеству матчей в Бундеслиге. Клопп был назначен главным тренером сборной Германии после вылета команды с ЧМ-2026, сменив Юлиана Нагельсмана.

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