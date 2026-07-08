Месси побил собственный рекорд по голам на ЧМ для игроков старше 30 лет

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил очередное уникальное достижение. Месси забил уже восемь голов на чемпионате мира — 2026. Это лучший результат в истории чемпионатов мира для футболистов в возрасте 30 лет и старше в рамках одного розыгрыша, сообщает Opta.

Предыдущий рекорд принадлежал самому же Месси. На победном ЧМ-2022 в Катаре капитан сборной Аргентины отметился семью забитыми мячами.

Свой восьмой гол на текущем турнире 39-летний нападающий забил в матче 1/8 финала со сборной Египта (3:2), где аргентинцы отыгрались со счёта 0:2. Этот мяч позволил Месси выйти на единоличное первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026, обогнав Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда (у обоих по семь голов).