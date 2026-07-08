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Месси побил собственный рекорд по голам на ЧМ для игроков старше 30 лет

Месси побил собственный рекорд по голам на ЧМ для игроков старше 30 лет
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил очередное уникальное достижение. Месси забил уже восемь голов на чемпионате мира — 2026. Это лучший результат в истории чемпионатов мира для футболистов в возрасте 30 лет и старше в рамках одного розыгрыша, сообщает Opta.

Предыдущий рекорд принадлежал самому же Месси. На победном ЧМ-2022 в Катаре капитан сборной Аргентины отметился семью забитыми мячами.

Свой восьмой гол на текущем турнире 39-летний нападающий забил в матче 1/8 финала со сборной Египта (3:2), где аргентинцы отыгрались со счёта 0:2. Этот мяч позволил Месси выйти на единоличное первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026, обогнав Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда (у обоих по семь голов).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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