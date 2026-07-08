Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии

Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии
Комментарии

Португальская футбольная федерация (FPF) на своём официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом. Контракт испанского специалиста истёк в среду, 8 июля 2026 года.

«Федерация благодарит Роберто Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и самоотдачу в последние три с половиной года, отмеченные победой в Лиге наций в 2025 году, а также за преданность, с которой он принял проект, и уважение, которое всегда проявлял к стране и португальскому футболу», — говорится в заявлении FPF.

Президент федерации уже приступил к поискам нового наставника. Мартинес возглавил португальцев в январе 2023 года. Под его руководством команда выиграла Лигу наций (2025) и вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, где уступила Испании в 1/8 финала.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Португальская пресса жёстко раскритиковала Мартинеса после вылета с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android