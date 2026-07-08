Каору Митома попал в ДТП в Токио

Полузащитник «Брайтона» и сборной Японии Каору Митома стал участником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим в Токио, сообщает Livedoor News.

Инцидент произошёл утром 8 июля в столичном районе Итабаси. Автомобиль под управлением Митомы столкнулся с велосипедом на перекрёстке. По предварительным данным, футболист проигнорировал красный сигнал светофора, отвлёкшись на зелёный сигнал пешеходного светофора.

В результате аварии женщина, ехавшая на велосипеде, получила лёгкие травмы. На месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей инцидента.