Карло Анчелотти останется на посту главного тренера сборной Бразилии после провала на ЧМ

Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти у руля национальной команды, несмотря на провал на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Согласно сведениям источника, Бразильская конфедерация футбола и Анчелотти договорились продолжить совместную работу по действующему контракту. Ожидается, что именно итальянский специалист возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира.

Напомним, на чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии дошла до стадии 1/8 финала, где уступила национальной команде Норвегии со счётом 1:2.