«Сильнее, чем в 2022-м». Ассистент Дешама Стефан — об игре сборной Марокко на ЧМ-2026

Ассистент главного тренера сборной Франции Ги Стефан прокомментировал уровень подготовки национальной команды Марокко перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2026, где команды сыграют друг с другом.

«На мой взгляд, сборная Марокко сейчас сильнее, чем была на чемпионате мира 2022 года», — приводит слова специалиста The Touchline.

Сборная Марокко прошла в четвертьфинал благодаря победе над Канадой (3:0). Лучшим результатом команды в истории участия в первенствах планеты является четвёртое место в 2022 году.

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.