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Ассистент главного тренера сборной Франции Ги Стефан прокомментировал уровень подготовки Марокко перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026.

«Сильнее, чем в 2022-м». Ассистент Дешама Стефан — об игре сборной Марокко на ЧМ-2026
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Ассистент главного тренера сборной Франции Ги Стефан прокомментировал уровень подготовки национальной команды Марокко перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2026, где команды сыграют друг с другом.

«На мой взгляд, сборная Марокко сейчас сильнее, чем была на чемпионате мира 2022 года», — приводит слова специалиста The Touchline.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Марокко прошла в четвертьфинал благодаря победе над Канадой (3:0). Лучшим результатом команды в истории участия в первенствах планеты является четвёртое место в 2022 году.

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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