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Дзюба объяснил, почему не может назвать Карседо лучшим тренером РПЛ

Дзюба объяснил, почему не может назвать Карседо лучшим тренером РПЛ
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Российский нападающий Артём Дзюба ответил на вопрос, почему не может назвать лучшим тренером в РПЛ наставника «Спартака» Хуана Карлоса Карседо. В минувшем сезоне красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ и победили в Фонбет Кубке России.

— Почему не можете назвать Хуана Карлоса Карседо лучшим тренером сезона? Он выиграл трофей.
— Он выиграл Кубок России. «Спартак» очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно. Если они этот баланс найдут, могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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