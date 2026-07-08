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Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии

Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии
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Хорватский футбольный союз (HNS) на своём официальном сайте объявил об уходе Златко Далича с поста главного тренера национальной команды. 59-летний специалист завершил почти девятилетний период работы.

«Скромное прибытие. Незабываемое путешествие. Гордое прощание. Спасибо за всё — за победы, достижения, квалификации, медали, единство, уважение и непоколебимую приверженность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами. Результаты говорят о ваших тренерских качествах. Уважение, которое вы заслужили от игроков, персонала и соперников, говорит о том, какой вы человек», — говорится в заявлении федерации.

Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Под его руководством команда выиграла серебро чемпионата мира 2018 года, бронзу мирового первенства 2022 года и серебро Лиги наций 2023 года. На чемпионате мира 2026 года хорваты дошли до 1/16 финала, где уступили Португалии.

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