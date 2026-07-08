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Фран Гарсия перешёл в «Бетис» — Романо

Фран Гарсия перешёл в «Бетис» — Романо
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Защитник «Реала» Фран Гарсия продолжит карьеру в «Бетисе». Клубы согласовали трансфер 26‑летнего испанца за € 4 млн, при этом мадридская команда сохранит за собой 50% от суммы будущей перепродажи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Гарсия — воспитанник мадридского «Реала», футболист вернулся в клуб летом 2023 года после успешного выступления за «Райо Вальекано». В минувшем сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В «Бетисе» игрок займёт позицию левого защитника.

Медицинское обследование уже запланировано. Ожидается, что о переходе будет объявлено официально в ближайшее время.

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