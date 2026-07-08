Даити Камада согласовал новый контракт с «Кристал Пэлас» — Фабрицио Романо

Японский полузащитник Даити Камада принял решение остаться в лондонском «Кристал Пэлас», сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X. Стороны уже полностью урегулировали условия сделки, а официальное подписание документов состоится в ближайшие 24 часа.

Новое соглашение 29-летнего хавбека с английским клубом рассчитано ещё на один сезон — до июня 2027 года. Предыдущий контракт футболиста истёк в конце июня, после чего он находился в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне-2025/2026 Камада принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил один мяч, отдал пять результативных передач и заработал четыре жёлтые карточки.