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Даити Камада согласовал новый контракт с «Кристал Пэлас» — Фабрицио Романо

Даити Камада согласовал новый контракт с «Кристал Пэлас» — Фабрицио Романо
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Японский полузащитник Даити Камада принял решение остаться в лондонском «Кристал Пэлас», сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X. Стороны уже полностью урегулировали условия сделки, а официальное подписание документов состоится в ближайшие 24 часа.

Новое соглашение 29-летнего хавбека с английским клубом рассчитано ещё на один сезон — до июня 2027 года. Предыдущий контракт футболиста истёк в конце июня, после чего он находился в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне-2025/2026 Камада принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил один мяч, отдал пять результативных передач и заработал четыре жёлтые карточки.

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