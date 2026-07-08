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Нападающий Маркус Рашфорд, в сезоне-2025/2026 выступавший в составе «Барселоны» на правах аренды, вернётся в «Манчестер Юнайтед».

Рашфорд вернётся в «МЮ» — The Guardian
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Нападающий Маркус Рашфорд, в сезоне-2025/2026 выступавший в составе «Барселоны» на правах аренды, вернётся в расположение «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, Рашфорд потерял место в составе манкунианцев из-за испортившихся отношений с экс-главным тренером клуба Рубеном Аморимом, поэтому нападающий в последний раз выходил на поле в декабре 2024 года — в победном матче Лиги Европы с чешской «Викторией Пльзень» (2:1). Однако никаких недопониманий между игроком и новым наставником «МЮ» Майклом Кэрриком нет.

После завершения выступления сборной Англии на чемпионате мира форвард получит трёхнедельный отпуск, затем он должен вернуться в расположение команды и приступить к предсезонной подготовке.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему предпочли бы расстаться с игроком, чтобы «разгрузить зарплатную ведомость», однако пока клуб не получил подходящих предложений.

Ранее «Барселона» приняла решение не выкупать 28-летнего нападающего.

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