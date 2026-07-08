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Кирилл Комбаров рассказал о стоимости билетов на финал ЧМ-2026 в США

Кирилл Комбаров рассказал о стоимости билетов на финал ЧМ-2026 в США
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Российский экс-футболист Кирилл Комбаров, ныне живущий в США, рассказал о стоимости билетов на финал ЧМ-2026 в Америке.

«В основном сейчас мы смотрим матчи по телевизору. Доступных билетов практически нет, всё раскуплено, а то, что можно купить, стоит космических денег — по $ 10-15 тыс. за один билет. Если получится найти хороший билет, я с удовольствием бы сходил на матч за третье место, который тут будет проходить. А на финал цены от $ 10-15 тыс. за билет, да и вряд ли уже можно найти их на официальных сайтах, только если у перекупщиков», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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