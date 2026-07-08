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«Ньюкасл» отказался продавать Гимарайнса в «Арсенал» — Football Insider

«Ньюкасл» отказался продавать Гимарайнса в «Арсенал» — Football Insider
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«Ньюкасл Юнайтед» не намерен отпускать полузащитника Бруну Гимарайнса в «Арсенал» в текущее трансферное окно. Руководство «сорок» уже отклонило официальное предложение лондонцев в размере £ 55 млн (€ 64,3 млн), сообщает Football Insider.

Позиция «Ньюкасла» стала максимально жёсткой после ухода других лидеров команды — Энтони Гордона и Сандро Тонали. Главный тренер Эдди Хау категорически против расставания с бразильцем и намерен сохранить его в составе.

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

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