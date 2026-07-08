В «Атлетико» открыты к предложениям по Альваресу — Marca

В мадридском «Атлетико» впервые начали всерьёз рассматривать вопрос продажи нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, на это решение повлияла позиция Apollo — инвестиционного фонда, имеющего отношение к финансовой структуре клуба. В организации считают, что предложения стоит выслушать, причём руководители считают наиболее подходящим клубом лондонский «Арсенал».

Главным претендентом на Альвареса остаётся «Барселона». Каталонцы предпримут ещё одну попытку подписать нападающего после окончания чемпионата мира — 2026.

Отмечается, что стоимость трансфера составит более € 100 млн.

Сейчас Хулиан Альварес находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026. В 1/4 финала команда встретится со Швейцарией.