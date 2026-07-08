Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В мадридском «Атлетико» впервые начали всерьёз рассматривать вопрос продажи нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

В «Атлетико» открыты к предложениям по Альваресу — Marca
Комментарии

В мадридском «Атлетико» впервые начали всерьёз рассматривать вопрос продажи нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, на это решение повлияла позиция Apollo — инвестиционного фонда, имеющего отношение к финансовой структуре клуба. В организации считают, что предложения стоит выслушать, причём руководители считают наиболее подходящим клубом лондонский «Арсенал».

Главным претендентом на Альвареса остаётся «Барселона». Каталонцы предпримут ещё одну попытку подписать нападающего после окончания чемпионата мира — 2026.

Отмечается, что стоимость трансфера составит более € 100 млн.

Сейчас Хулиан Альварес находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026. В 1/4 финала команда встретится со Швейцарией.

Материалы по теме
Хулиан Альварес ответил на вопрос о возможной смене клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android