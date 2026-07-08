Жоау Невеш высказался о вылете сборной Португалии с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2026.

«Мой первый чемпионат мира — это смесь эмоций. Гордость от того, что представляю нашу страну, и грусть от того, что мы не смогли осуществить нашу мечту. Многие люди не видят тех усилий, которые прикладываем в каждом матче, и не понимают, какие это эмоции — выходить на поле в футболке сборной. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Спасибо за всё, Португалия», — написал Жоау Невеш на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, португальцы завершили своё выступление на первенстве планеты матчем 1/8 финала со сборной Испании, уступив со счётом 0:1.