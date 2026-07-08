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Жоау Невеш высказался о вылете сборной Португалии с ЧМ-2026

Жоау Невеш высказался о вылете сборной Португалии с ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2026.

«Мой первый чемпионат мира — это смесь эмоций. Гордость от того, что представляю нашу страну, и грусть от того, что мы не смогли осуществить нашу мечту. Многие люди не видят тех усилий, которые прикладываем в каждом матче, и не понимают, какие это эмоции — выходить на поле в футболке сборной. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Спасибо за всё, Португалия», — написал Жоау Невеш на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, португальцы завершили своё выступление на первенстве планеты матчем 1/8 финала со сборной Испании, уступив со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    
Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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