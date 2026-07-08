Ямаль — лучший молодой игрок прямо сейчас — Transfermarkt

Официальный сайт премии лучшему молодому игроку в Европе Golden Boy, которая проводится совместно с Transfermarkt, обновил рейтинг из 100 фаворитов на получение награды.
В топ-10 вошли:
1. Ламин Ямаль («Барселона»). Он не сможет получить награду, поскольку уже становился лучшим молодым игроком в 2024 году;
2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
3. Пау Кубарси («Барселона»);
4. Ян Диоманд («РБ Лейпциг»);
5. Айюб Буадди («Лилль»);
6. Эстевао Виллиан («Челси»);
7. Виктор Фрохольдт («Порту»);
8. Ленарт Карл («Бавария»);
9. Эндрик («Реал Мадрид»);
10. Райан («Борнмут»).
Напомним, в 2025 году обладателем премии стал нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ.