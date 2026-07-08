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Официальный сайт премии Golden Boy, которая проводится совместно с Transfermarkt, обновил рейтинг фаворитов на получение награды.

Ямаль — лучший молодой игрок прямо сейчас — Transfermarkt
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Официальный сайт премии лучшему молодому игроку в Европе Golden Boy, которая проводится совместно с Transfermarkt, обновил рейтинг из 100 фаворитов на получение награды.

В топ-10 вошли:

1. Ламин Ямаль («Барселона»). Он не сможет получить награду, поскольку уже становился лучшим молодым игроком в 2024 году;

2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

3. Пау Кубарси («Барселона»);

4. Ян Диоманд («РБ Лейпциг»);

5. Айюб Буадди («Лилль»);

6. Эстевао Виллиан («Челси»);

7. Виктор Фрохольдт («Порту»);

8. Ленарт Карл («Бавария»);

9. Эндрик («Реал Мадрид»);

10. Райан («Борнмут»).

Напомним, в 2025 году обладателем премии стал нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ.

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