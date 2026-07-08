Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд РФ по поводу алиментов

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд РФ. Футболист оспаривает норму Семейного кодекса о долевом расчёте алиментов. Конституционный суд принял жалобу Сафонова к рассмотрению, о чём сообщается на официальном сайте организации.

«На заседании 7 июля 2026 года Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу М. Е. Сафонова на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации (уплата алиментов в долевом отношении к доходу)», — сказано в сообщении на сайте Конституционного суда.

Напомним, ранее суд принял решение, что вратарь обязан выплачивать 25% от дохода бывшей жене на совместного ребёнка. Суммарно Матвей перевёл уже более 90 млн рублей. Сафонов просит признать норму неконституционной и предлагает установить фиксированную сумму соразмерно реальным потребностям ребёнка.